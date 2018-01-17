عائلة القيادي المعتقل حسن مشيمع تقول إن حالته الصحية شهدت تدهورا وتحذر من خطر تعرضه لجلطة دماغية
2018-01-17 - 1:31 م
مرآة البحرين: حذرت عائلة القيادي في المعارضة المعتقل والمحكوم بالسجن المؤبد، حسن مشيمع من أن وضعه الصحي شهد تدهورا لافتاً، مشيرة إلى تلقيها اتصالا منه يفيد بأن نسبة السكر في الدم وصل إلى 26.
وقالت العائلة عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الثلاثاء (16 يناير/كانون الثاني 2018) إن هذه النسبة من السكر في الدم "خطيرة جدا على المصاب، وقد تعرضه لأخطار حقيقية مثل الجلطة الدماغية، أو الذبحة الصدرية أو الفشل الكلوي لا قدر الله".
ووجهت العائلة نداء "لجميع أصحاب الضمائر الحية، ونقرع جرس الإنذار والتحذير مما قد يتعرض له الوالد بسبب حرمانه من العلاج"، مشددة على أن إصرار إدارة سجن جو بحرمان مشيمع من العلاج هو "هو عملية قتل واضحة المعالم وتداعياتها غير محمودة العواقب" على حد قولها.
ويقضي مشيمع إلى جانب قيادات أخرى من المعارضة أحكاما بالسجن المؤبد على خلفية قيادتهم لمظاهرات واسعة في 2011 طالبت بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة، وبإنهاء التمييز ضد الأغلبية الشيعية في البلاد وإشراكهم في الحكم.
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