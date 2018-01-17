السيد الخامنئي: قضيتي اليمن والبحرين من القضايا الأساسية التي خلفت جراحات عميقة ولابد من حلها

2018-01-17 - 1:45 م

مرآة البحرين: قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي إن قضيتي اليمن والبحرين "هما من القضايا الأساسية والهامة التي خلفت جراحات عميقة".

وفي كلمة له في استقباله المشاركين في مؤتمر البرلمانات الإسلامية الذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران أمس، شدد خامنئي على ضرورة إيجاد حل لقضيتي اليمن والبحرين.

كما تعرض خامنئي لقضايا أخرى في المنطقة، أبرزها قضية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.