2018-01-17 - 1:52 م

مرآة البحرين (خاص): طالب الاتحاد الأوروبي، حكومة البحرين بالإفراج عن الحقوقي البارز نبيل رجب لأسباب إنسانية، وذلك في أول تعليق من جهة دولية على حكم محكمة التمييز بسجن رجب سنتين على خلفية مقابلات تلفزيونية.

وفي بيان له قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء (17 يناير/كانون الثاني 2018) "لقد أحطنا علما بقرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد السجن سنتين ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب".

وأضاف "تابع الاتحاد الأوروبي حالة رجب عن كثب، حيث قضى فترات متتالية في السجن منذ اعتقاله على الرغم من تردي حالته الصحية. إننا نكرر دعوتنا للحكومة البحرينية إلى طلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية".

وأكمل "ينبغي على حكومة البحرين أن تظهر التزاما بأجندة الإصلاح، خاصة المتعلقة بدعم حرية التعبير. إن قمع الأصوات المعارضة لا يساهم إلا في إثارة الاستياء وعدم الاستقرار".

وختم الاتحاد الأوروبي بيانه بدعوة جميع الأطراف في البحرين إلى "استئناف الحوار المفضي إلى المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة".