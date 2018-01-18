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السجن 3 سنوات لبحريني نشر 27 تغريدة في تويتر تضمنت تهديدا بقتل قاضي
2018-01-18 - 12:21 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة عصر أمس الأربعاء (17 يناير/كانون الثاني 2018) بالحبس 3 سنوات لبحريني ( 52 سنة) ، سب وقذف قاضيا بحرينيا وهدده بالقتل عقب إصداره حكما بإلزامه بدفع 402 دينار لعامل آسيوي كان يعمل لديه وإلزامه بأن يصدر له شهادة مهاية خدمة.
غضب المتهم وهو صاحب مؤسسة لبيع المعدات والأدوات الكهربائية، بعدما علم بصدور الحكم، وعرف اسم القاضي من موظفي المحكمة، فنشر 27 تغريدة على موقع تويتر، تضمنت عبارات سب وقذف باسم القاضي، وتضمنت تهديدا بقتله.
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