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البحرين تبعث بمذكرة لمجلس الأمن تنفي خلالها اختراق مقاتلات إماراتية للأجواء القطرية
2018-01-18 - 12:24 م
مرآة البحرين: بعثت البحرين مذكرة لمجلس الأمن نفت فيها اختراق مقاتلات إماراتية للمجال الجوي القطري.
وقالت بعثه البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك في مذكرتها أن "الأدلة والبراهين تؤكد عدم حدوث أي اختراق من قبل الطائرات التابعة للإمارات العربية المتحدة للأجواء القطرية، والتزامها بالتحليق في الاجواء التي تديرها البحرين فقط".
وأوردت البعثة تقريراً حول خط سير رحلات الطائرات الإماراتية التي تقول قطر إنها اخترقت مجالها الجوي.
وأردفت "دولة قطر هي من قامت بمخالفة القانون الدولي عندما اعترضت رحلات الطائرات الإماراتية فيما يعكس تصعيدا غير مسؤول وغير مبرر من جانب قطر".
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