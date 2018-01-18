الكهرباء والماء: كلفة إنتاج الكهرباء 30 فلسا لكل كيلو وات بينما تباع بـ 3 فلس فقط

2018-01-18 - 12:36 م

مرآة البحرين: قالت هيئة الكهرباء والماء إن كلفة إنتاج الكهرباء لديها هو 30 فلسا لكل كيلو واط/ساعة، بينما يباع مدعوما بـ 3 فلس فقط، فيما تبلغ كلفة إنتاج الماء 750 فلسا لكل متر مكعب وتباع بـ 70 فلسا فقط.

وأضافت في ردها على سؤال نيابي إن الحكومة تحرص على الإبقاء على تعرفة الكهرباء والماء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمواطن البحريني على حساب واحد دون تغيير، ومراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء.