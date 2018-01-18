التمييز ترفض طعون 5 متهمين بالانضمام لسرايا الأشتر وتؤيد إسقاط جنسيتهم

2018-01-18 - 12:39 م

مرآة البحرين: فضت محكمة التمييز طعون 4 من المدانين بالانضمام إلى جماعة سرايا الأشتر وقضت بعدم جواز طعن متهم خامس، في القضية التي ضمت 12 مدانا تراوحت عقوباتهم بين المؤبد والسجن 7 سنوات، وإسقاط الجنسية عن الجميع.

وأدين المتهمون الخمسة بعقوبات السجن 7 و15 سنة وبإسقاط الجنسية، وذلك بعد أن خفضت محكمة الاستئناف العليا عقوبات 9 منهم للسجن 15 سنة بدلا من المؤبد، وبالسجن 7 سنوات بدلا من 10، بينما أيدت إسقاط الجنسية والغرامة بمبلغ 200 ألف دينار.

وتزعم السلطات المتهمين بإنشاء سرايا الأشتر في 2012 والتواصل مع التنظيم والقيادة في إيران عبر البرامج الهاتفية.

ونسق المتهمان الأول والثاني عام 2014 لسفر كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس إلى العراق، لتدريبهم على صناعة واستخدام الاسلحة والمتفجرات.