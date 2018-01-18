المرور ألقت القبض على سائق الإسعاف الذي كان يقود المركبة بسرعة عالية

2018-01-18 - 12:42 م

مرآة البحرين: قالت الإدارة العامة للمرور إنها ألقت القبض على سائق سيارة الإسعاف الذي كان يقود المركبة بسرعة عالية.

وقالت في بيان مقتضب "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي متضمنا قيادة سائق لسيارة إسعاف بسرعة عالية، تم القبض على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة".

وكان سائق سيارة إسعاف صور نفسه وهو يقود سيارة الإسعاف بسرعة عالية، دون وجود حاجة للقيام بذلك، فيما أدى انتشار الفيديو إلى توقيفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق في وزارة الصحة.