منتجع سياحي توقف عن دفع رواتب الموظفين منذ 3 أشهر
2018-01-18 - 12:49 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المحلية إن أحد الموظفين العاملين في أحد المنتجعات السياحية المحلية المعروفة، شكا من أن شركته قد توقفت عن صرف الرواتب لمدة 3 أشهر.
وأكد الشاكي أن العاملين ينتابهم إحباط شديد واستياء عارم بسبب الوعود "الزائفة" التي تقدمها الإدارة كل مرة عبر اتباع سياسة التسويف في صرف مستحقات الموظفين، مشيرا إلى أن الموظفين ورغم توقف صرف الرواتب خلال هذه المدة إلا أنهم منضبطون إلى أقصى درجة في عدم تصعيد الوضع ورغبتهم في الوصول إلى حل ودي مع الإدارة.
ويعمل في الشركة أكثر من 100 عامل، بينهم 25 بحرينيا والباقي موزعين على جنسيات مختلفة.
وطالب المواطن بضرورة "تدخل وزارة العمل في أسرع وقت ممكن لئلا يخرج الموضوع عن السيطرة، فالجميع يعيش حالة توتر شديدة للغاية، وهو ما ينعكس سلبا على الأداء الوظيفي وخصوصا أن القطاع الذي يعملون به يمس أهم قطاعات الدولة، وهو السياحة".
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