طلب نيابي جديد بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات الأوقاف الجعفرية
2018-01-18 - 12:53 م
مرآة البحرين: قدم 5 نواب طلبا جديدا للتحقيق بمخالفات شؤون الأوقاف الجعفرية، والنواب الخمسة: علي حسن العطيش، علي يعقوب المقلة، محمد العمادي، خليفة الغانم، وعيسى تركي.
ومن أبرز محاور اللجنة: إقالة الأئمة والمؤذنين، ومخالفة القوانين التي توجب عرض بعض التصرفات في الأوقاف على المحاكم الشرعية، ومخالفة القوانين التي توجب عرض الخطط الاستثمارية على المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية.
وكان طلب التحقيق السابق قد شهد انسحابات بالجملة ما أدى لسقوطه لائحيا.
والموقعون العائدون بالطلب الجديد 3 نواب هم: عراب الطلب علي العطيش، ومحمد العمادي وعيسى تركي، والموقعان الجديدان علي المقلة وخليفة الغانم.
أما غير الموجودين بالطلب الجديد بمقارنته مع السابق: جميلة السماك، عبدالحميد النجار، عباس الماضي، رؤى الحايكي، محمد الجودر، عادل حميد وعبدالرحمن بوعلي.
واللافت بالطلب الجديد أنه قصر التحقيق بمخالفات الأوقاف الجعفرية، بينما السابق شمل الأوقاف السنية والجعفرية.
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