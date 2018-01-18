منتدى البحرين: استمرار الاختفاء القسري لـ 15 مواطنا من 7 مناطق

2018-01-18 - 1:03 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تم رصد استمرار حالة الاختفاء القسري لخمسة عشر مواطنا بحرينيا من 7 مناطق هي: الدراز، الدير، سترة، البلاد القديم، النعيم، سماهيج وجرداب.

وأشار المنتدى إلى أنَّ هناك خمس حالات استمرت في الاختفاء القسري لمدة 34 يوما منذ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017 لغاية 17 يناير/كانون الثاني 2018، وهم أحمد حمزة الصافي من سترة، علي خليل الرامي وحسن عبد الحسين العصفور من منطقة الدراز، وحسين علي مهنا من البلاد القديم، ومحمود عبد الله الوزير من الدير.

ولفت المنتدى إلى أنَّ علي حسين جاسم من منطقة الدراز مختفي قسريا منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما باسم علي علاوي من منطقة النعيم اختفى قسريا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، وحسين علي معيوف من سماهيج ومحمد عبد الله منصور من منطقة جرداب مختفون قسريا منذ 30 يوما.

وأشار إلى الاختفاء القسري لثلاثة مواطنين لمدة 29 يوما لغاية 17 يناير/كانون الثاني 2018 وهم: حسين علي الشعلان وباقر جعفر أبورويس من الدراز وسلمان عبد الحسين النخلة من الدير.

وختم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه بالقول أن أحمد محمد سلمان من جرداب مختفي قسريا منذ 27 يوما، وعبد الرزاق علي ميرزا من منطقة الدير منذ 24 يوما، أما حسين حميد مدن من الدراز فهو مختفي قسريا منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.