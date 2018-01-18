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السيد علوي يبلغ عائلته بموعد أول زيارة له منذ اعتقاله في أكتوبر 2016
2018-01-18 - 1:35 م
مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل المحكوم بالإعدام في محكمة عسكرية، سيد علوي حسين أنها تلقت اتصالات هاتفيا منه، يفيد بموعد زيارته الإثنين المقبل، وذلك وفق ما قالت زوجته عبر حسابها في تويتر.
وتعتبر الزيارة التي من المزمع أن تتم الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018 هي الأولى من نوعها للسيد علوي منذ اختطافه من مقر عمله في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016، واختفائه قسريا لما يقرب العام.
ولم تلتق عائلة السيد علوي به إلا في قاعة المحكمة العسكرية التي حاكمته بتهمة التخطيط لاغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حكمت محكمة عسكرية بالإعدام على سيد علوي و5 آخرين في القضية.
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