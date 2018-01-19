البحرين: منظمة العفو الدولية تدعو لتوفير الرعاية الطبية لزعيم حركة حق

2018-01-19 - 1:48 ص

مرآة البحرين: أطلقت منظمة العفو الدولية نداءا عاجلا للتدخل من أجل إطلاق سراح زعيم حركة حق الأستاذ حسن مشيمع (70 عاما)، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

المنظمة دعت في بيان الخميس (18 يناير/ كانون الثاني 2017) إلى إطلاق سراح مشيمع وقادة المعارضة، وقالت إنهم "سجناء رأي، وتمت إدانتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع".

وحثت العفو الدولية على توفير الرعاية الطبية الكافية لمشيمع، "بما في ذلك الأدوية الموصوفة له وإخضاعه للفحوص المنتظمة، ودون عوائق بسبب السجن غير الضروري والممارسات المهينة".

النظمة أشارت إلى أن مشيمع أبلغ عائلته بأنه يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم "إلى مستوى عال وخطير"، وقد منعت عنه إدارة سجن جو المركزي من الحصول على دواء السكري المقرر له.

وأوضحت "بداية يناير الجاري، راسل مشيمع سلطات السجن طالبا السماح لأسرته بشراء الدواء الخاص بالسكري لتسليمه له، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك وادعت بأنها ستوفر الدواء بنفسها، إلا أن الإدارة لم تعطه الأدوية التي يحتاجها".

وتحرم إدارة السجن منذ أكتوبر 2017 مشيمع من جميع الأدوية، واضطر لاستعمال الدواء من سجين آخر بالمشاركة معه.