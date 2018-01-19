تقرير رايتس ووتش السنوي: السعودية تنتهك القانون الدولي في اليمن

2018-01-19 - 2:26 ص

مرآة البحرين (رويترز): اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الخميس السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن وبتكثيف حملات اعتقال ومحاكمة نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية.

وفي تقريرها العالمي لعام 2018 الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة قالت المنظمة إنها وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مما تسبب في مقتل ما يقرب من ألف مدني.

وقال متحدث باسم التحالف في بيان ردا على التقرير إن إلقاء اللوم على السعودية في الأزمة الإنسانية في اليمن غير منصف مضيفا أنه أسس آلية مراقبة خلصت إلى أن التحالف لم يستهدف المدنيين.

ولم يكن لدى مكتب الاتصالات التابع للحكومة السعودية تعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز.

وصعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى قمة السلطة في المملكة وطرح أجندة إصلاحية تسمى رؤية 2030 وتهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إن أكثر من 12 ناشطا سياسيا بارزا "أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية" ويقضون عقوبات مطولة بالسجن.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي - التي صُرفت عليها أموال كثيرة - تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة".

وأضافت "الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة".