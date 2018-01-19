وفد من مجلس النواب البحريني يزور العراق ويبارك الانتصار على داعش

2018-01-19 - 12:13 م

مرآة البحرين: زار وفد من مجلس النواب البحريني جمهورية العراق في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري.

واستقبل رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، الوفد البرلماني في قصر السلام ببغداد (الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018)، حيث أعرف الوفد البرلماني البحريني عن رغبة المنامة في "العمل المشترك" مع العراق.

كما زار الوفد البحريني برئاسة النائب علي العرادي، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري حيث "بارك الانتصارات التي حققها الشعب العراقيّ في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، مُشيداً بما بذله العراقـيُّون من تضحيات، ودماء للحفاظ على وحدة العراق، وسيادته، مُشدِّداً على أنَّ العراق يخطو بقوة للعودة إلى مكانته الرائدة تجاه قضايا المنطقة العربيَّة خُصُوصاً مع الإنجازات الكبيرة التي حققها في حربه ضدّ الإرهاب".

وزار الوفد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الذي قال أن "شعوب المنطقة وشعوبنا لديها هموم مشتركة بحاجة جادة إلى الحوار والنقاش وإلى التفاهم المشترك".

ويزور الوفد البحريني العراق بناء على دعوة من الجانب العراقي، لكن الزيارة تأتي في سياق انفتاح خليجي بقيادة السعودية، على جمهورية العراق، خصوصا بعد الهزيمة التي مني بها تنظيم داعش الذي كان يسيطر على ثلث مساحة العراق تقريبا.