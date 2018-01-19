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نائب لصحيفة محلية: على المواطنين أن "يحمدوا ربهم" ويتوقفون عن "التحلطم"
2018-01-19 - 12:19 م
مرآة البحرين: قال نائب في مجلس النواب البحريني (امتنع عن ذكر اسمه) لصحيفة أخبار الخليج المحلية أن "الوضع الحالي للميزانية لا يسمح بإقرار أي امتيازات جديدة للمواطنين، سواء بمضاعفة علاوة الغلاء أو إقرار علاوة جديدة".
وأشار النائب إلى أن "الحفاظ على المكتسبات الحالية كافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وعلى المواطنين أن «يحمدوا ربهم» والتوقف عن «التحلطم» في مواقع التواصل الاجتماعي".
كما وأوضح أن مايحدث من صراخ وعويل في قاعة مجلس النواب مجرد «مسرحية» وكذب رخيص يستهدف دغدغة المشاعر.
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