الاستئناف: السجن 7 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في توبلي

2018-01-19 - 12:22 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بسجن متهم 7 سنوات بدلاً من عشر قضت بها محكمة أول درجة، بعد إدانته ضمن خمسة متهمين بوضع قنبلة وهمية في منطقة توبلي، وأيدت المحكمة مصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهم وآخرين وضعوا قنبلة وهمية في توبلي بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2014، قائلة أنها توصلت إليهم عن طريق "التحريات".

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 5 ديسمبر/كانون الأول 2014 وضعوا وآخرون مجهولون في مكان عام هيكلاً محاكيًا لأشكال المتفجرات التي تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك؛ وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، وأشعلوا وآخرون مجهولون عمدًا حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.