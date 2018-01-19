رفض استئناف متهم وتأييد سجنه 10 سنوات في قضية إحداث تفجير بالقرب من بريد سترة

2018-01-19 - 12:24 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المعارضة الاستئنافية لبحريني أدين ضمن تسعة متهمين بإحداث تفجير بالقرب من بريد سترة وحيازة متفجرات والشروع في قتل رجال شرطة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات.

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، برفض نظر معارضة استئنافية وقضت باعتبارها كأن لم تكن، بحق مُدان من أصل 9 متهمين بقضية شروع في قتل ضابط شرطة برتبة ملازم في منطقة سترة باستخدام عبوة محلية الصنع قاموا بتفجيرها عقب استدراجه وباقي رجال الشرطة بتجمهر، إلا أنه تم مداركته بالعلاج اللازم في المستشفى بعد تعرضه لإصابات.

وكانت المحكمة ذاتها قضت في وقت سابق برفض استئنافات 6 مدانين من أصل 9 متهمين، وأيدت معاقبة اثنين منهم بالسجن المؤبد، وبسجن الأربعة الآخرين لمدة 10 سنوات.

وقالت المحكمة إنه ثبت أن المُدانين في 22 مارس/آذار 2014:

أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الملازم مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام، وقتل أي منهم، واتحدت إرادتهم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض عبوات مولوتوف وعبوة مفرقعة ووضعوها في الطريق وأعدوا كمينًا للشرطة بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء عليهم، وعند قيام الشرطة بالتعامل معهم قاموا بتفجير العبوة المفرقعة قاصدين من ذلك قتلهم ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي منهم، وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة، فنجم عن ذلك إصابة المجني عليه بإصابات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعافه ونقله للعلاج، وحال كونه موظف عام وأثناء وبسبب تأديته وظيفته.

ثانيًا: أحدثوا تفجيرًا بقصد ترويع الآمنين تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي.

رابعًا: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

خامسًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

جدير بالذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 3 متهمين من أصل تسعة بالسجن المؤبد، فيما سجنت الستة الباقين لمدة 10 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.