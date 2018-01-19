الإمارات تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن طائرات حربية قطرية

2018-01-19 - 12:26 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يوم الخميس أن دولة الإمارات قدمت شكوى للأمم المتحدة تقول فيها إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في تصعيد غير مبرر للنزاع الإقليمي.

وقالت الإمارات يوم الاثنين إن طائرات القوات الجوية القطرية اعترضت طائرتين مدنيتين انطلقتا في رحلة روتينية إلى البحرين. وقالت قطر إن المزاعم غير صحيحة بالمرة.

وجاءت الشكوى ضمن مذكرة إحاطة قدمت لرئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية نقلا عن المذكرة أن الاعتراض شكل تهديدا لسلامة الرحلتين وانتهاكا لقواعد القانون الدولي.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات على قطر في مجالات السفر والدبلوماسية والتجارة منذ يونيو حزيران الماضي متهمين إياها بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر تلك التهمة واتهمت الدول الأربع بمحاولة حملها على الالتزام بمواقف في السياسة الخارجية.

ومنعت الإمارات الطائرات القطرية من استخدام مجالها الجوي في إطار القيود التي فرضت منذ يونيو حزيران. ولم ترد قطر بالمثل.