وزير يقول إن هناك 44 بحرينيا فقط يعملون بعقود مؤقتة في القطاع الحكومي

2018-01-20 - 1:11 م

مرآة البحرين: قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن العدد الإجمالي للمواطنين البحرينيين الذين يعملون بنظام العمل المؤقت حتى تاريخ إصدار هذا الرد هو 44 موظفا فقط.

وأضاف البوعينين في رده على سؤال برلماني إلى أن جميع التوظيفات المقرة وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن أنظمة الخدمة المدنية لا تلزم الجهات الحكومية بتغيير نوع التوظيف للموظفين، حيث ترك القرار للجهة الحكومية في حال رغبتها بمد مدة التوظيف المؤقت أو بتغيير نوع توظيف الموظف وفقا للقانون والأنظمة.

وأوضح أن البحرينيين الذين يعملون بنظام التوظيف المؤقت في الخدمة المدنية يتركزون في الوظائف الأكاديمية بجامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم للاستفادة من خبراتهم العملية، إضافة إلى المساعدين لأعضاء المجالس البلدية والذين يكون توظيفهم مرتبطا بالفصل التشريعي.