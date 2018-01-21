2018-01-21 - 2:28 ص

مرآة البحرين: تبدأ يوم الأحد (21 يناير/ كانون الثاني 2018) أول جلسات محاكمة معتقلي عملية فضّ اعتصام قرية الدراز (23 مايو/ أيار 2017) والتي أسفرت عن استشهاد 5 وإلقاء القبض على حوالي 300 من المعتصمين الذين كانوا يحاولون إعاقة تقدم قوات الأمن إلى منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم والتعرّض له. وأبلغ المعتقلون في اتصالات أجروها يوم الخميس (18 يناير/ كانون الثاني 2018) واليوم السبت (20 يناير/ كانون الثاني 2018) مع ذويهم بأنه تم إجبارهم على التوقيع على تهم تضم "الاعتداء على رجال الأمن" و"إتلاف ممتلكات عامة" و"حيازة أسلحة نارية" وأنها ستكون الأساس لمحاكمتهم.

وهذه هي الجلسة الأولى المقرر عقدها في هذه القضية منذ عملية فض الاعتصام التي أسفرت عن أبرز زعيم لشيعة البلاد تحت الإقامة الجبرية. وأطلقت السلطات الأمنية على ثلاث دفعات عدداً من الذين ألقي القبض عليهم أثناء عملية الفض؛ لكن ما يزال نحو 200 منهم قيد الاعتقال. ولا يعرف ما إذا كانت السلطات ستدرج جميع هؤلاء في قضية واحدة ومحاكمتهم بموجبها؛ لكنّ محامين رجحوا ذلك فعلاً.