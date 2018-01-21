جاسم العصفور: ذكرى استشهاد ابني ياسين تمثل ألماً كبيراً لي كونها تظهر معاناة الطفولة بالبحرين

2018-01-21 - 2:34 ص

مرآة البحرين: قال جاسم العصفور، والد الشهيد ياسين العصفور (15 عاماً)، أحد ضحايا الاحتجاجات البحرينية والذي توفي إثر استنشاقه كمية كبيرة من الغازات المسيلة للدموع في 20 يناير/ كانون الثاني 2012، إن وفاة ابنته والذي تمر ذكراها السادسة أمس السبت تمثل له "ألماً كبيراً وتظهر مستوى معاناة الطفولة في هذا الوطن".

وعرض في تسجيل مصوّر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل تتعلق بملابسات ابنه "أطلقت قوات الأمن عبوات الغاز المسيلة للدموع بشكل غزير جداً على منزلي وسقطت إحداها داخل المنزل"، مضيفاً "ابني ياسين فتح الباب دون أن يعلم وكانت هذه الطلقة للتو قد انفتحت".

وتابع "لقد كان يعاني من مرض التليف الكيسي في الرئة ولقد استنشق كل الغاز الذي انطلق من هذه الطلقة".

وقال العصفور "يوجد عندي تقرير من الأطباء بذلك (...) ياسين نظراً لاهتمام الأهل به فقد كانت حالته الصحية جيدة"، مستدركاً "ولكن إذا تعرض لاستنشاق غازات سامة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الأوكجسين وصولاً إلى الوفاة".

وأضاف "هذا السبب الذي جعل ياسين تتردى حالته الصحية على إثر استنشاق الغاز السام؛ إذ أدخل إلى المستشفى على إثر ذلك ونقل إلى العناية المركزة".

وأردف "كانت هذه أول مرة التي يدخل فيها إلى العناية المركزة؛ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة"، لافتاً إلى أن "استنشاقه لهذا الغاز أتلف الرئة تماماً".

وقال العصفور "كان ابني قبل سنة يخاطب القيادة في هذا البلد بأن يجعلوا هناك أسباب للراحة في المنطقة التي نسكن فيها وهي المعامير وكان يناشد الملك بالتحرك السريع؛ وحتى باستبدال منزلنا من المنطقة نظراً للغازات السامة التي تنبعث الشركات المحيطة".