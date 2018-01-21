أمانة المؤتمر العام للأحزاب العربية: لإدانة محاكمة الشيخ علي سلمان ودعم النضال السلمي لشعب البحرين

2018-01-21 - 2:45 ص

مرآة البحرين: دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية محاكمة عضو الأمانة العامة للمؤتمر والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان، ورأت في بيان أنها "محاكمة سياسية صورية" و"محاولة جديدة تهدف إلى إبقائه في السجن أو إصدار حكمٍ قاسٍ بحقه قد يصل إلى الإعدام".

وقالت في البيان الصادر السبت (20 يناير/ كانون الثاني 2017) والموقع باسم أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح "إن هذه المحاكمة التي ندينها ونستنكرها ما هي إلا دليل جديد على إمعان النظام البحريني بقمع شعبه والعمل على تصفية مكوناته السياسية الرافضة لدوره المشبوه وتطبيعه مع الكيان الصهيوني"، على حد تعبيرها.

وأضافت بأن "انتهاج المحاكمات الصورية وتوزيع التهم الباطلة ضد الناشطين في البحرين واستهداف أبرز وجوه المعارضة السلمية كالشيخ علي سلمان، وحجز حرية الشيخ عيسى قاسم كما وسحب الجنسية من العديد من أبناء البحرين لن تثني شعبنا في البحرين العزيز عن السير قدماً في سبيل تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والسيادة والالتزام بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين".

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية "الأحزاب والقوى والهيئات والمؤتمرات العربية والإسلامية كافة للتحرك العاجل لدعم شعب البحرين وجمعياته السياسية في نضالهم السلمي تحقيقاً لمطالبهم في الحرية والديمقراطية والمشاركة ورفع الظلم والاستبداد المتمثل بالعائلة الحاكمة عن كاهلهم.