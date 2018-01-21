بالصور: معرض في جامعة إكستر عن مقابر الشيعة بالبحرين ضمن مشروع كبير لتسجيل النقوش التاريخية

2018-01-21 - 2:50 ص

مرآة البحرين (خاص): افتتح في معهد تابع إلى جامعة إكستر ببريطانيا معرض عن "مقابر الشيعة في البحرين" (Remembering the Dead in Bahraini Shia Cemeteries). المعرض الذي ينظمه معهد الدراسات العربية والاسلامية التابع إلى الجامعة ويشرف عليه البروفيسور تيموثي إنسول، عالم الآثار وأستاذ الآثار الأفريقية والإسلامية في المعهد، يضم صوراً وآثاراً من تراث المقابر الخاصّة بالشيعة في البحرين.

ويعلل المنظمون إقامة معرض مكرّس لإبراز هذه الثيمة بكون ذلك "يمثل جانبا غير مدروس من الحياة البحرينية والذي يوضح تنوع الممارسات الإسلامية في البحرين والخليج" وذلك حسبما جاء على موقع معهد الدراسات العربية والاسلامية.

وأضاف "المقابر هي السياقات التي يُتذكر فيها الموتى من قبل الجماعات الشيعية البحرينية من خلال الزيارة، والممارسات التذكارية القبرية، والثقافة المادية".

وانظلق المعرض يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2018؛ حيث من المقرر أن يستمر لغاية 28 مارس/ آذار المقبل.

ويقول المعهد إن "الزهور البلاستيكية، ومواقد البخور، وزجاجات مياه الورد، وحاويات سقي النباتات، وشظايا القماش الملفوفة حول الحجارة، والأعلام المزينة أو غيرها من الأشياء على القبر، هي كل العناصر التي يمكن أن تترك فوق القبر"، مضيفاً بأن "القطع الأثرية والمقابر تم تجسيدها من خلال الصور في المعرض وكمثال على الثقافة المادية"، مشيراً إلى أنه "تم جمعها كجزء من مشروع أكبر لتسجيل النقوش التاريخية في البحرين". ووصف أستاذ التاريخ المساعد في المعهد مارك أوين جونز المعرض بأنه "رائع".