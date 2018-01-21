"بي بي سي": لا وجود لقطر على خريطة للخليج بمتحف اللوفر في أبوظبي

2018-01-21 - 5:56 ص

مرآة البحرين: نشر الأكاديمي والباحث البريطاني كريستيان الرتشسين صورة على حسابة بـ "تويتر" التقطها داخل أحد المعارض بفرع متحف اللوفر في أبوظبي، تظهر خريطة لمنطقة الخليج من دون وجود لدولة قطر.

ويعد ألرتشسين، بحسب موقع "بي بي سي"، واحدا من كبار المتخصصين في شؤون الخليج والشرق الأوسط، وهو زميل في "معهد بيكر للسياسة العامة"، وزميل مساعد بمعهد الدراسات الملكية في بريطانيا "تشاتام هاوس".

وأعادت المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إعادة نشر التغريدة على حسابها، وعقبت بالإنجليزية قائلة: "على مر التاريخ، كانت المتاحف أحد مصادر المعرفة. يزورها الناس لمعرفة الجديد حول ثقافات العالم من خلال تفقد الأشياء المعروضة في معارضها. وعلى الرغم من أن مفهوم المتاحف جديد على أبوظبي، إلا أنني على يقين أن متحف اللوفر (في باريس) ليس راضيا عن هذا الأمر".

ورد وزير الدولة في الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عليها قائلا: " "تابعت باستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبو ظبي.. وملاحظات بعض الذي تعوّد الاصطياد في الماء العكر".

إلا أن قطريين ردوا عليه قائلين إن التصرف مقصود "مع سبق الإصرار".