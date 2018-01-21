شركة لوكهيد سعيدة بأن طلبات البحرين من مقاتلات F-16 ستضمن تشغيل المصنع 5 سنوات

2018-01-21 - 7:41 ص

مرآة البحرين (خاص): عبّرت شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية عن سعادتها بأن صفقة البحرين لشراء 16 طائرة من طراز "اف 16" بقيمة 2.3 مليار دولار سيضمن "إبقاء خط الانتاج مفتوحا خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة".

ومن المقرر أن تصبح البحرين أول دولة في المنطقة تضم لأسطولها طائرات لوكهيد من طراز "اف 16 بلوك 70" فى خطوة من شأنها تعزيز خط انتاج المصنع.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، أعلن نائب الرئيس مايك بينس توقيع صفقة لبيع 16 طائرة من طراز F-16 بقيمة تفوق 2.3 مليار دولار إلى البلد الخليجي، معتبرا الصفقة بأنها "دفعة كبيرة للوظائف والأمن الأمريكيين".

وقال ريك غرويش، نائب الرئيس الإقليمي لتطوير الأعمال الدولية في شركة لوكهيد مارتن "نحن سعداء للبحرين بعد قرار الحكومة الأمريكية بالموافقة على المضي قدما في بيع طائرات F-16 بلوك 70 لسلاح الجو الملكي البحريني".

وقال مصدر عسكري إنه على الرغم من خفض عدد الطائرات من إجمالى 19 إلى 16 طائرة بسبب سياسة خفض التكاليف إلا أنها "سوف تنقذ خط اف 16 من الانكماش".

ووصف المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- عملية البيع في البحرين بأنها "تجعل لوكهيد تمضي في إبقاء خط إنتاجها من طراز F-16 مفتوحا خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة".