"الحشد الشعبي" يرد على وزير الداخلية البحريني: مهمتنا قتال "داعش"

2018-01-21 - 6:29 م

مرآة البحرين: نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأخبار، عن قيادي في "الحشد الشعبي" العراقي وصفه تصريحات وزير الداخلية البحريني اليوم بأنها اتهامات باطلة وزائفة.

وقال كريم النوري إن "الحشد ليست لديه مهمة سوى قتال تنظيم "داعش" الإرهابي"

وقال، ردا على اتهام البحرين للحشد بالتورط في دعم "عمليات إرهابية"، إن "تصريحات وزير الداخلية البحريني مع الأسف من أجل تسويق الأزمة الداخلية والاحتجاج والثورة الشعبية في بلاده إلى خارج الحدود، ليحاول تحريض العامل الدولي والإقليمي لجلب التأييد لنظامه الفاسد".

وأوضح "نحن في الحشد نقاتل داعش، وليس لدينا مهمة أخرى غير قتال داعش، ونحن نأتمر بأوامر الحكومة العراقية، والحكومة موقفها واضح".

مؤكدا "نحن في الحشد نستنكر هذه الاتهامات الباطلة والزائفة ونرفضها".

وشدد القيادي في الحشد الشعبي على أنه "بدلا عن الاتهامات عليه (وزير الداخلية) دراسة ظروف شعبه، ومعرفة معاناة أبناء البحرين، بدلا عن جر دول الخليج ودرع الجزيرة لضرب وقمع الانتفاضة البحرينية".