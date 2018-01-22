أ.ف.ب: البحرين تقول إنها أحبطت عملية اغتيال عدد من المسؤولين

2018-01-22 - 10:19 ص

مرآة البحرين (أ.ف.ب.): أعلنت الشرطة البحرينية الأحد أنها أوقفت 47 "عنصرا إرهابيا" وأحبطت "جرائم" كانوا ينوون ارتكابها بينها اغتيال عدد من "المسؤولين والشخصيات العامة" فيما تمت إحالة 290 مطلوبا ومشتبها به على النيابة العامة.

وتنفذ السلطات حملة أمنية على المعارضة منذ خرجت تظاهرات واسعة عام 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتتهم الحكومة طهران بتدريب "خلايا إرهابية" في الدولة الخليجية الصغيرة الواقعة بين إيران والسعودية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأحد أن السلطات قبضت على 47 "عنصرا إرهابيا" وأحبطت "عددا من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها منها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة".

وفي السياق ذاته، تمت إحالة "290 مطلوبا ومشتبها إلى النيابة العامة".

ولم يحدد البيان تواريخ عمليات التوقيف لكنه أشار إلى أن "هذه العملية من أهم العمليات الوقائية التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية"، متطرقا إلى هجمات استهدفت عناصر أمن وعملية تفجير أنبوب نفط وقعت العام الماضي.

وتتهم منظمات حقوقية دولية البحرين باسكات جماعات المعارضة وسجن عشرات المعارضين الشيعة.