الأشغال تقول إنها تلقت 847 طلبا لصيانة مباني حكومية في 2017

2018-01-22 - 3:44 م

مرآة البحرين: قالت هدى ميرزا عباس مدير إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن مجموع طلبات صيانة المباني المستلمة من مختلف الجهات الحكومية خلال عام 2017م قد بلغت 847 طلباً، حيث تمكنت إدارة صيانة المباني من إنجاز عدد 759 طلب منها أي ما يعادل 90% من المجموع الكلي للطلبات المستلمة.

وأشارت إلى أن إدارة صيانة المباني هي الجهة الحكومية المسؤولة عن صيانة غالبية المباني الحكومية في مختلف محافظات المملكة والبالغ عددها 268 مبنى حكومي تعود ملكيتها إلى 15 جهة حكومية.