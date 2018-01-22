» أخبار
المواصلات تقرر منع الشاحنات ذات اللوحات برتقالية اللون من عبور جسر الملك فهد
2018-01-22 - 3:58 م
مرآة البحرين: قالت وزارة المواصلات إنها قررت منع الشاحنات ذات اللوحة الخاصة (برتقالية اللون) التابعة لجميع الشركات والمؤسسات من عبور جسر الملك فهد.
وأردفت أن ذلك يأتي بهدف "الحد من التجاوزات غير القانونية التي تمارس من قبل هذه الشركات في عمليات النقل"، مشيرة إلى أنه "على جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في نقل البضائع عبر جسر الملك فهد، استخراج ترخيص «نقل البضائع الدولي» حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات العلاقة. علماً بأن الشركات والمؤسسات المخالفة سوف تمنح فترة سماح لتوفيق أوضاعها حتى تاريخ تنفيذ القرار في 1 يوليو/تموز 2018".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-01-22مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء حكم السجن بحق نبيل رجب
- 2018-01-22العثور على جثة شاب مفقود إثر حادث مروري في بني جمرة
- 2018-01-22الأشغال تقول إنها تلقت 847 طلبا لصيانة مباني حكومية في 2017
- 2018-01-22رفض استئناف محكوم بالسجن 3 سنوات وإسقاط الجنسية
- 2018-01-22أ.ف.ب: البحرين تقول إنها أحبطت عملية اغتيال عدد من المسؤولين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus