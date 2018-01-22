طائرات إيرانية وجهت تحذيرا لسفينتين غربيتين خلال تدريبات عسكرية

2018-01-22 - 4:03 م

مرآة البحرين (رويترز): قال ضابط كبير في البحرية الإيرانية إن طائرات إيرانية وجهت تحذيرا "لسفينتين للتحالف" خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جنوب شرق البلاد في أحدث مواجهة بين قوات إيرانية وغربية تنفذ دوريات في الخليج.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن الأميرال محمود موسوي المتحدث باسم التدريبات العسكرية قوله إن السفينتين اقتربتا من منطقة التدريبات في وقت مبكر من صباح الاثنين لمراقبة السفن الإيرانية.

ونقلت الوكالة عنه "تعرفت طائرات إيرانية بدون طيار على السفينتين ثم حلقت طائرات إيرانية فوقهما ووجهت لهما تحذيرا. وغادرت السفينتان المنطقة".

وبدأ الجيش الإيراني تدريبات يوم الاثنين تستمر يومين بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية في جنوب وجنوب شرق البلاد قرب ساحل مكران ومناطق أخرى في خليج عمان.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت مواجهات بين الجيشين الإيراني والأمريكي في الخليج الذي يعد طريقا أساسيا لنقل النفط.

وفي يوليو تموز الماضي، أطلقت سفينة حربية أمريكية طلقات تحذيرية عندما اقتربت سفينة إيرانية حتى أصبحت على مسافة 140 مترا منها. وكانت تلك أول واقعة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وفي الشهر التالي اقتربت طائرة إيرانية بدون طيار غير مسلحة حتى أصبحت على مسافة 30 مترا من طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فيما كانت تهم بالهبوط على حاملة طائرات في الخليج.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية في سبتمبر أيلول 2016 قال ترامب إن أي قطعة بحرية إيرانية تتعرض للبحرية الأمريكية في الخليج سيتم إخراجها من الخدمة.