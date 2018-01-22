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العثور على جثة شاب مفقود إثر حادث مروري في بني جمرة
2018-01-22 - 4:01 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية إنه تم العثور صباح اليوم الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018 على جثة المواطن حسين الكيس بعد فقدان أثره منذ يوم أمس.
وقال شهود عيان بأن المتوفي لقي حتفه ليلة أمس، إثر تعرضه لحادث مروري على متن دراجته النارية، في الشارع الواقع مابين منطقتي بني جمرة والمرخ
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