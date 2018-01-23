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البحرين تعلن عن بناء مركز صحي في اليمن بكلفة 2.5 مليون دولار
الحرب التي تقودها السعودية خلّفت كوارث إنسانية في اليمن
2018-01-23 - 4:38 ص
مرآة البحرين: أعلن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة (22 يناير/ كانون الثاني 2017) أن بلاده ستقوم ببناء مركز صحي في اليمن بمليوني دولار.
وتسببت الحرب على اليمن التي تشارك فيها البحرين بقيادة السعودية بكوارث إنسانية. وترفض الدول الخليجية وقف الحرب على الرغم من مضاعفاتها الانسانية والاقتصادية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات مالية بسبب الأزمة السياسية وتراجع أسعار النفط.
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