تأييد السجن سنة لموقوف بتهمة الاعتداء على شرطي ومحاولة الهروب من مستشفى السلمانية

2018-01-23 - 12:05 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، بتأييد الحكم بالحبس سنة على متهم أدين مع ثلاثة آخرين بنفس العقوبة عن تهمة الاعتداء على شرطيين بالضرب أثناء محاولة موقوف على ذمة قضية شروع في قتل، الهرب من مجمع السلمانية الطبي.

كان المتهم الأول والموقوف على ذمة قضية شروع في قتل، تم حجزه يوم 6 يونيو/حزيران 2015 بمجمع السلمانية الطبي لإجراء عملية طبية بأنفه، وفي حوالي الساعة السادسة والنصف من اليوم التالي طلب من الشرطي المكلف بحراسته وشرطي آخر، بأن يفكا قيوده ليتوجه إلى دورة المياه لقضاء حاجته، وعقب فك قيوده قام بدفعه وركض هاربًا فلاحقه حارساه المذكوران حتى تمكن حراس أمن المستشفى من الإمساك به، ثم قام حارسه الأول بوضع القيود بيديه مرة أخرى.

لكن شقيق المتهم الموقوف حضر مع قريب لهما وقاما بمحاولة اللحاق بالموقوف وركضوا تجاهه، فأوقف مسؤول الأمن بالمستشفى شقيق الموقوف «المتهم الثاني»، فما كان من الأخير إلا أن قام بدفعه، بينما حاول كل من المتهمين الثالث والرابع جذب المتهم الأول لتمكينه من الهرب من قبضة حارسه الأول، فقام الحارس الثاني ومسؤول الأمن بالمستشفى بمنعهما.

وأثناء ذلك قام المتهم الثاني بالتعدي على مسؤول المستشفى بالضرب على ظهره وتمكن هذان الحارسان وحراس أمن المستشفى من السيطرة على المتهمين.

أحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم في 7 يونيو/حزيران 2015 استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين بمركز شرطة النعيم أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهما بأن قاموا بمقاومتهما ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.