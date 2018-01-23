التمييز تؤيد سجن متهمين 5 سنوات بتهمة خطف وضرب شاب لأنه مخبر

2018-01-23 - 12:29 م

مرآة البحرين: قضت محكمة التمييز برفض طعنين لمتهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة "اختطاف شاب (16 سنة) واقتياده لمزرعة والاعتداء عليه بالضرب وحرق ظهره بولاعة، وتهديده بالسكين للاعتراف بأنه «مخبر»".

وتزعم السلطات أن الطاعنان قد قاما مع آخرين مجهولين بخطف المجني عليه أثناء وجوده في حديقة كرباباد في حوالي الساعة الثامنة مساء، عندما كان يلعب برفقة أحد أصدقائه «المتهم الأول 15 عاما»، حيث حضرت سيارة نزل منها 3 أشخاص ملثمين بينما بقي السائق وقاموا بتغطية وجهه وتحركوا به إلى مزرعة، وضربوه وسرقوا هاتفه واتهموه بأنه مخبر يعمل لحساب الشرطة، وقام أحدهم بحرقه في ظهره بواسطة ولاعة، ثم أخذوه إلى مسكن لا يعرفه وبتهديده بسكين تم وضعها على بطنه، وطلبوا منه الاعتراف بأنه مخبر للشرطة وتصويره فيديو بإحدى الكاميرات، ثم أرجعوه لنفس المكان ولاذوا بالفرار.

أسندت النيابة العامة إلى الطاعنين أنهما في 22 سبتمبر/أيلول 2014 وآخرين مجهولين خطفا المجني عليه بواسطة آخرين مجهولين بغرض الانتقام، وكان ذلك مصحوبا باستعمال القوة والتهديد بالقتل، كما حجزا وآخرين مجهولين المجني عليه وحرموه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة والتهديد، وألحقوا عمدا ألما ومعاناة شديدين بالمجني عليه المحتجز لديهم من دون وجه حق، بأن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالقتل بواسطة سكاكين بغرض الحصول على معلومات.