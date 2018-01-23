الاستئناف: الحبس شهرا لشرطي مرور قاد سيارته بسرعة 208 كيلومتر في الساعة

2018-01-23 - 12:31 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الثانية الاستئنافية، بتأييد الحكم بالحبس شهرا مع النفاذ وغرامة 500 دينار وإيقاف رخصة القيادة لمدة ستة أشهر لشرطي بالمرور، بتهمة قيادة سيارته بسرعة 208 كيلومتر في الساعة، على شارع جزر أمواج، رغم أن السرعة المقررة هي 100 كيلو متر فقط.