بالصور: البلدية تزيل 53 فرشة للباعة الجائلين في رأس زويد
2018-01-23 - 12:33 م
مرآة البحرين: نظمت بلدية المنطقة الجنوبية حملة في منطقة رأس زويد مجمع 952 بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية، لإزالة فرشات مخالفة للعمالة الآسيوية.
وتأتي هذه الحملة الواسعة على المخالفات للأسبوع الثاني على التوالي، وتم إزالة 53 فرشة متنوعة لباعة جائلين على امتداد الشارع الداخلي في منطقة رأس زويد على امتداد مسافة 300 متر تقريباً.
وأشارت البلدية في تصريح لها، إلى أنه تم من خلال رجال الأمن ضبط 19 عامل آسيوي مخالفين لشروط الإقامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما تم ضبط عاملين اثنين يقومان ببيع كميات كبيرة من اللبان والسويكة وسط الشارع العام، تم تحويلهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.
وقالت إنها أزالت 53 منصة عرض (فرشة) مختلفة الأنواع، من ضمنها فرشات لبيع الخضروات والفواكه والملابس والأدوات الكهربائية والأسماك وغيرها.
وأكدت البلدية أنها مستمرة في حملاتها التي تستهدف تصحيح أوضاع المخالفات في مختلف المناطق، تنفيذاً للقوانين والاشتراطات التنظيمية، داعيةً الجميع إلى التعاون والمبادرة بتصحيح المخالفات إن وجدت، حفاظاً على المظهر الحضاري والنسق العمراني الذي تتميز به مملكة البحرين.
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