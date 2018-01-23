اقتراح غير ملزم من مجلس النواب للحكومة بوقف رفع أسعار البنزين

2018-01-23 - 12:44 م

مرآة البحرين: رفع مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء مقترحاً بصفة الاستعجال إلى الحكومة طالب فيه بوقف قرار زيادة سعر البنزين.

وصوّت جميع النواب الحاضرين في مطلع جلسة اليوم وعددهم 22 نائباً لصالح المقترح برغبة، الذي يعتبر غير ملزما للحكومة.

الجدير بالذكر أن المقترح طُرح في جلسة الأسبوع الماضي، ولكن تأجل بسبب اختلال النصاب القانوني في الجلسة.