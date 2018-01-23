13 فبراير نصف يوم عمل في القطاع الحكومي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني

2018-01-23 - 12:47 م

مرآة البحرين: أصدر رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة أمرا بأن يكون يوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2018 نصف يوم عمل لموظفي القطاع الحكومي.

وجاء هذا القرار بمناسبة "اليوم الرياضي الوطني" للبحرين، ويهدف إلى إتاحة المجال لموظفي الحكومة إلى المشاركة فيه وتنظيم الفعاليات الرياضية والحركية في ذلك اليوم.