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مركز البحرين يقول إنه رصد اعتقال 37 بينهم 3 أطفال أمس (حصيلة جديدة)

قوات تابعة للداخلية البحرينية تستعد لاقتحام منزل أحد المتظاهرين (أرشيفية)
قوات تابعة للداخلية البحرينية تستعد لاقتحام منزل أحد المتظاهرين (أرشيفية)

2018-01-24 - 4:40 ص

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه "‏رصد الثلاثاء 23 يناير 2018 اعتقال 37 مواطنا من بينهم 3 اطفال على الأقل، إلى جانب اثنين آخرين بعد أقل من 24 ساعة من إخلاء سبيلهم".

وأضاف المركز "‏هذه الاعتقالات جاءت بعد حملة مداهمات واسعة قامت بها عناصر الأجهزة الأمنية لعشرات المنازل بشكل غير قانوني في مناطق مختلفة في البحرين".

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