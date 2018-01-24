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مركز البحرين يقول إنه رصد اعتقال 37 بينهم 3 أطفال أمس (حصيلة جديدة)
قوات تابعة للداخلية البحرينية تستعد لاقتحام منزل أحد المتظاهرين (أرشيفية)
2018-01-24 - 4:40 ص
مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه "رصد الثلاثاء 23 يناير 2018 اعتقال 37 مواطنا من بينهم 3 اطفال على الأقل، إلى جانب اثنين آخرين بعد أقل من 24 ساعة من إخلاء سبيلهم".
وأضاف المركز "هذه الاعتقالات جاءت بعد حملة مداهمات واسعة قامت بها عناصر الأجهزة الأمنية لعشرات المنازل بشكل غير قانوني في مناطق مختلفة في البحرين".
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