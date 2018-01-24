مركز البحرين يقول إنه رصد اعتقال 37 بينهم 3 أطفال أمس (حصيلة جديدة)

2018-01-24 - 4:40 ص

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه "‏رصد الثلاثاء 23 يناير 2018 اعتقال 37 مواطنا من بينهم 3 اطفال على الأقل، إلى جانب اثنين آخرين بعد أقل من 24 ساعة من إخلاء سبيلهم".

وأضاف المركز "‏هذه الاعتقالات جاءت بعد حملة مداهمات واسعة قامت بها عناصر الأجهزة الأمنية لعشرات المنازل بشكل غير قانوني في مناطق مختلفة في البحرين".