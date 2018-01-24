وزير النفط البحريني يقول إن رفع سعر البنزين هو منهج النبي محمد

2018-01-24 - 5:31 ص

مرآة البحرين: قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني 2018 إن رفع الدعم عن أسعار البنزين منهج اتبعه النبي محمد (ص).

وذكر في مقابلة تلفزيونية، تعليقا على رفع أسعار البنزين في بلاده، أن النبي محمد رفض وضع أسعار ثابتة للسلع وقال إن الله هو الذي يحدد الأسعار٬ مشددا على أهمية ربط سعر البنزين بالأسواق العالمية.

ورفعت البحرين أسعار البنزين في خطوة أثارت سخطا كبيرا مطلع العام الجاري.

وقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة مايو/ أيار 2016 بتعيين نجل قائد الجيش وزيرا للنفط.