إنشاء شركة لإدارة وتطوير محطات الوقود التابعة لشركة بابكو خلال العام الجاري

2018-01-24 - 12:48 م

مرآة البحرين: توقع نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتسويق بشركة «بابكو» إبراهيم طالب أن ترى الشركة الجديدة المتخصصة بإدارة وتطوير محطات التزود بالوقود النور خلال العام الجاري 2018، وذلك ضمن مشروع خصخصة قطاع محطات خدمات الوقود التابعة لشركة «بابكو».

وأوضح في تصريح صحفي أن الشركة الجديدة ستكون لها استقلالية تامة في عملها بهدف تطوير محطات الوقود.

وبحسب إحصائيات الشركة القابضة للنفط والغاز، يصل عدد محطات التزود بالوقود للمركبات بجميع أنواعها في البحرين الى 52 محطة مرخصة عاملة، منها 45 محطة وقود برية للسيارات، و7 محطات وقود بحرية للقوارب موزعة على مختلف مناطق المملكة.