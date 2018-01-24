موقع ديفنس نيوز: شركة ليوناردو الإيطالية تسلم سفينة إلى لقوات البحرية البحرينية
2018-01-24 - 1:08 م
مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع ديفنس نيوز أنّ شركة ليوناردو الإيطالية سلمت أول سفينة محدثة إلى القوات البحرية الملكية البحرينية في حفل أقيم يوم الاثنين في ميناء سلمان، في المنامة.
وأشار الموقع إلى أن التحديثات في السّفينة شملت نظامًا جديدًا لمراقبة الأسلحة، بالإضافة إلى خدمات التّدريب والخدمات اللوجستية.
وكانت شركة ليوناردو انتدبت لتحديث 6 سفن لصالح القوات البحرية الملكية البحرينية بكلفة تتجاوز 61.4 مليون دولار أميركي.
وقد تم تشغيل السّفن في المنامة للمرة الأولى في العام 1987، وهي قادرة على القيام بعمليات حربية مضادة للأسطح، وعمليات الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى بعثات الدوريات والمراقبة البحرية.
كما تمتلك السفن القدرة على القيام بمهام البحث والإنقاذ وعمليات الإجلاء الطبي.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحديث السفن الستة بحلول العام 2020.
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