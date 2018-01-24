الإمارات تحول مسار طائراتها المتوجهة إلى البحرين لتفادي المجال الجوي القطري
2018-01-24 - 6:08 م
مرآة البحرين: تسعى الإمارات العربية المتّحدة إلى تغيير مسار طائراتها المتوجّهة إلى البحرين من أجل تفادي المرور بالمجال الجوي لدولة قطر.
ويأتي هذا المخطط بعد أن قال مسؤول عسكري إماراتي الثلاثاء إنّ سلاح الجو تلقى تعليمات بعدم التصعيد مع قطر، "حفاظا على الأمن الإقليمي".
وقال العميد الركن هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحافي مشترك لسلاح الجو الإماراتي وهيئة الطيران المدني إن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن يتم اعتراضها من قبل طائرات حربية قطرية.
وكانت الإمارات قد اتّهمت الأسبوع الماضي طائرات حربية قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين إماراتيتين كانتا في طريقهما إلى البحرين، وقامت بتقديم شكوى لدى الأمم المتّحدة.
وقالت الإمارات إنّ الطائرات القطريّة قد اقتربت حوالي 1.2 كيلومتر من الطائرتين اللتين كانتا توشكان على الهبوط في مطار البحرين الدولي، ولكن الدوحة نفت هذه الاتّهامات.
- 2018-01-24مقتل 9 في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن
- 2018-01-24مسؤول: تعليمات لجيش الإمارات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر
- 2018-01-23وسيط الأمم المتحدة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يتنحى نهاية فبراير
- 2018-01-22طائرات إيرانية وجهت تحذيرا لسفينتين غربيتين خلال تدريبات عسكرية
- 2018-01-22السعودية تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus