محكمة تقرر حبس رجل دين سب يزيد بن معاوية: رمز لملة ثبت إسلامه

2018-01-25 - 4:04 ص

مرآة البحرين: حكمت محكمة بحرينية بالحبس 6 أشهر على رجل دين بعد إدانته بسب يزيد بن معاوية، الحاكم الأموي الذي قتل حفيد النبي محمد (ص) الحسين بن علي بن أبي طالب (ع).

ودانت المحكمة رجل الدين الشيعي بتهمة إهانة رمز وشخص موضع تمجيد لدى أهل ملة، بأن تلفظ عليه بالعبارات غير اللائقة على النحو الوارد بالأوراق، وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.

وأثناء نظر المحكمة للقضية دفعت محامية المتهم بانتفاء التهمة، والتي جاء في مرافعتها أنه لا وجود للجريمة أساسًا؛ مدعيةً أن "يزيد بن معاوية" موضع خلاف بين أهل السنة.

وفي موضع ردها على ما أثارته المحامية حول خلاف أهل السنة حول شخصية يزيد، فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ذلك مردود عليه أن الرأي الصحيح لدى فقهاء أهل السنة، هو عدم جواز لعن يزيد ولا غيره من المسلمين؛ وذلك إعمالاً لقول الرسول "المسلم ليس بلعان" و "من لعن مسلمًا هو الملعون" ويزيد صح إسلامه.

وأضافت أنه إذا كان يحرم لعن البهائم، وقد ورد النهي عن ذلك، فكيف يجوز لعن المسلم؟!، "ولقوله "حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة".

ويحيي الشيعة في البحرين موسم عاشوراء تخليدا لذكرى الحسين بن علي، ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في البحرين.