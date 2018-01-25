البحرين تقرر إبعاد 4 من مواطنيها عن البلاد بينهم إمرأة

بحرينيون يحتجون على التجنيس السياسي في البلاد (أرشيفية)

2018-01-25 - 5:29 ص

مرآة البحرين: قررت محكمة ترحيل 4 بحرينيين بينهم سيدة بعد 5 سنوات من قرار بإسقاط جنسيتهم ضمن قائمة ضمت 31 بحرينيا معارضا.

وقررت المحكمة إبعاد الأخوة السيد محمد عبدالرضا الموسوي، السيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي والسيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي وزوجته السيدة مريم إبراهيم.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بإسقاط جنسية 31 بحرينيا بينهم رجال دين ونواب.