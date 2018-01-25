رئيس الأمن العام يستقبل وفدا من الداخلية الإماراتية ويستعرض قضايا "مكافحة الإرهاب" في البحرين
2018-01-25 - 2:12 م
مرآة البحرين: استقبل رئيس الأمن العام طارق الحسن، وفدًا من وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة حمد بن عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، وذلك بحضور مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب ومدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
وقال بيان رسمي إن اللقاء تم خلاله مناقشة أهمية "تطوير التعاون والتنسيق الأمني، بما يسهم في تبادل الخبرات وتقديم خدمات أمنية رفيعة وتطوير العمل الشرطي".
وأطلع رئيس الأمن العام، وفد وزارة الداخلية الإماراتية على نجاح الأجهزة الأمنية في البحرين في إحباط "عدد من الجرائم التي كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، منها الشروع في اغتيال مسؤولين وشخصيات عامة واستهداف رجال الأمن وحرق وتدمير المنشآت النفطية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني"، زاعما أن هذه "الخلايا" مرتبطة بعناصر "موجودة في إيران وتقوم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني للتدريب وتوفير الدعم والتمويل اللازم".
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