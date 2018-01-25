تخفيف عقوبة موظفة استصدرت 63 تأشيرة على كفالة شركة دون علم الإدارة إلى السجن 3 سنوات

2018-01-25 - 2:13 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتخفيف عقوبة موظفة بشركة خليجية لمنتجات الألبان استصدرت 63 تأشيرة زيارة على كفالة الشركة دون علم الإدارة وبيعها، إلى السجن 3 سنوات بدلا من خمس سنوات، وأيدت مصادرة المحررات المزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.

كانت معلومات قد وردت إلى مسؤولين في الشركة التي تعمل في البحرين، عن استقدام عدد من الأشخاص على سبيل الزيارة على كفالة الشركة دون علم منهم، أو دون موافقة بالمخالفة للإجراءات المتبعة، وعند الاستعلام من إدارة الجوازات عن كيفية صدور تلك التصاريح، تبين أن موظفة بالشركة «31 عاما» هي من قامت باستقدام هؤلاء الأشخاص، على كفالة الشركة، حيث قامت بتزوير محرر خاص نسبته زورا إلى الشركة للتقديم إلى الجوازات عن طريق نظام البريد الإلكتروني، وكان ذلك التخويل مذيلا بتوقيع منسوب إلى المدير الإداري للشركة، وبعد البحث والجرد تبين أنها تقدمت بـ 63 طلب تأشيرة باسم الشركة مستخدمة الرقم السري الخاص بذلك، وكذلك تخويل منسوب صدوره إلى الشركة وموقع من صاحبها، وأن الجوازات منحتها هذه التأشيرات بناء على هذا التخويل الذي تبين أنه غير صحيح.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2013 زورت المحرر الرسمي وهو استمارة خاصة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية بأن وضعت إمضاءها عليها، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره، وأنها زورت محررا خاصا هو التخويل الصادر من الشركة بأن اصطنعت المحرر ووضعت عليه إمضاء مزورا، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره.

وحكمت محكمة أول درجة على المتهمة بالسجن 5 سنوات وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف ومصادرة المحررات المزورة.