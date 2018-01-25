تأييد السجن سنتين لمتهم بحرق خزان مياه في بوري

2018-01-25 - 2:15 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم بحبس بحريني لمدة سنتين عن تهمة إشعال حريق في خزان مياه على الطريق العام بمنطقة بوري مع أشخاص مجهولين.

وتزعم السلطات أن عددا من المتجمهرين وعددهم حوالي 40 شخصا، قد خرجوا على الطريق بمنطقة بوري وأضرموا النار في خزان مياه وضعوه في الشارع العام، ولدى وصول قوات الأمن إلى موقع البلاغ، لاذ المتجمهرون بالفرار، فتمت ملاحقتهم والقبض على المتهم، إذ أقر في التحقيقات باشتراكه في الواقعة وغلق الطريق بواسطة حرق خزان مياه برفقة خمسة آخرين مجهولين.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 14 فبراير/شباط 2017 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعل وآخرون مجهولون حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشترك مع المجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.