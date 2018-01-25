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البحرين: تأجيل محاكمة زعيم المعارضة في قضية "التخابر مع قطر" حتى 19 فبراير القادم
2018-01-25 - 2:38 م
مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018) محاكمة زعيم المعارضة وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، في قضية "التخابر مع قطر" حتى 19 فبراير/شباط القادم.
ويحاكم الشيخ علي سلمان والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بتهمة "التخابر مع قطر" على خلفية اتصالات مع قيادات قطرية في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011، إبان المبادرة الأمريكية القطرية لاحتواء الاحتجاجات في البلاد.
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